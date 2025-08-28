Такие машины способны держать скорость выше 100 км/ч в условиях бездорожья

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новейший багги для эвакуации раненых "Маламут", способный держать скорость выше 100 км/ч в условиях бездорожья, передан военным медикам для работы в зоне спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Мы производим багги с 2022 года. "Маламут", разработанный на основе всего накопленного опыта, полностью соответствует актуальной ситуации на фронте. Его уникальность в том, что эта машина может работать на передовой за счет высокой скорости. Даже на бездорожье скорость выше 100 км/ч, максимально - до 140 км/ч. При этом обладает большой вместимостью. Расчетная грузоподъемность машины составляет 500 кг, но мы пробовали загрузить в нее 15 человек, общий вес составлял полторы тонны, и она выдержала", - рассказал разработчик багги Эдуард Мымрин.

По его словам, в 2024 году было передано около 50 багги, в 2025-м планируется поставить 70-80 машин. В Народном фронте уточнили, что также были переданы модернизированные и оборудованные средствами защиты от БПЛА "Буханки", "Хантеры" и "Уланы", 10 роботизированных гусеничных платформ, а также 100 эвакуационных тележек с электроприводом.

"Мы очень серьезно доработали конструкцию роботизированной тележки. В первую очередь это усиленные мопедные непрокалываемые колеса повышенной мощности. Доработаны все узлы и элементы в сторону надежности и повышения грузоподъемности. Тележка "ТТ", например, гарантированно может перевозить 200 кг достаточно длительный срок. Плюс мы постоянно занимаемся импортозамещением. То есть в данный момент у нас уже изготавливается весь остов и аккумуляторы, уже доработан практически контроллер", - сказал руководитель прифронтового гаража подразделения "Москва" Евгений Мымрин.

В 2025 году целевому сбору Народного фронта "Военным медикам" исполняется два года. За это время удалось собрать более 617 млн рублей. Сбор начинался с закупки портативного медицинского оборудования, а сегодня позволяет направлять медикам оборудование для комплексной защиты эвакуационных групп и обеспечения их мобильности. Это багги, квадроциклы, мотоциклы, эвакуационные тележки, складные носилки, противоосколочные костюмы, защита для транспорта и дрон-детекторы. Всего в рамках сбора с момента старта военные медики получили 2,5 тыс. носилок и волокуш, 50 лодок и плотов, 200 плавучих носилок, 220 тепловых конвертов для воздушной эвакуации, 550 комплектов защиты на автомобили и 115 комплектов защиты для водителей, а также 200 эвакуационных тележек с электроприводом. За время сбора на фронт передано 180 автомобилей и 105 единиц мототехники - УАЗы "Буханка", машины скорой помощи, "Нивы", квадроциклы и мотоциклы с прицепами.

28 августа ежегодно военные медики по всей России отмечают профессиональный праздник. Памятная дата берет начало с 1805 года, когда император Александр I учредил Медицинскую экспедицию Военного министерства.