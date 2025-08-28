Боец ВС РФ назвал самоубийственной попытку ВСУ прорваться к Крыму на катерах

Чем ближе к берегу, тем мощнее защита, что сводит к минимуму возможность высадки вражеского десанта на Крымский полуостров, пояснил боец с позывным Мираж

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Попытка диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Крымскому полуострову на катерах 20 августа имела целью продемонстрировать спонсорам Киева активность с помощью самоубийственной атаки, сообщил ТАСС боец отряда "Омерзительная восьмерка" бригады "Конвой" Добровольческого корпуса в составе группировки войск "Днепр" с позывным Мираж.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военнослужащие сорвали в Черном море попытку ДРГ ВСУ прорваться на катерах к Крымскому полуострову. Один из катеров был поражен военнослужащими РФ, в итоге украинская операция была сорвана.

"Сутью этого выхода ВСУ было показать активные действия, это демонстрация ценой жизней своих солдат. Украине выделяют деньги, технику, вооружение, они должны показывать своим спонсорам свою активность, в том числе через такие суицидальные выходы", - рассказал Мираж.

Он пояснил, что в Крыму выстраивается эшелонированная оборона, включающая в себя средства обнаружения и огневого поражения противника. Чем ближе к берегу, тем мощнее защита с применением современных средств и видов вооружений, что сводит к минимуму возможность высадки вражеского десанта на Крымский полуостров.