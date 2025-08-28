Белоусов заслушал доклады на командном пункте группировки войск "Центр"

Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны России о ходе выполнения боевых задач

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады командного состава и офицеров штаба в ходе работы на пункте группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте объединения группировки войск "Центр" заслушал доклады командного состава и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач подразделениями на операционных направлениях в зоне ответственности, c учетом активного применения беспилотной летательной авиации, а также материально-техническому обеспечению войск", - сообщили в военном ведомстве.