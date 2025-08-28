В частности, он выполняет задачи по созданию и усовершенствованию БПЛА

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Центр подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем создан в группировке "Центр". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе работы в инженерном соединении группировки войск "Центр" [министру обороны РФ] Андрею Белоусову доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем. Данный центр выполняет задачи по созданию и усовершенствованию беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта специальной военной операции, комплексному обучению операторов и созданию систем сбросов для различных инженерных боеприпасов", - сообщили в министерстве.