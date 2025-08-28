При использовании программы накапливаются данные для искусственного интеллекта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил создать в российских войсках базу данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами. Данные накапливаются в том числе и для искусственного интеллекта, сообщили в Минобороны РФ.

"Главе российского военного ведомства доложили, что в объединении [группировки "Центр"] выполнено поручение министра обороны РФ Андрея Белоусова по созданию и наполнению базы данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении беспилотных летательных аппаратов различного типа непосредственно от операторов. Внедрение комплекса позволяет увеличить эффективность применения БПЛА", - сообщили в военном ведомстве.

Министр обороны отметил, что при использовании программы накапливаются данные для искусственного интеллекта. "Это пригодится", - отметил Белоусов.