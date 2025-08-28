Михаил Кулачик рассказал, что сдался в плен российским разведчикам, как только их увидел и услышал предложение поднять руки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Военнослужащий 132-го разведывательного батальона Михаил Кулачик, попавший в российский плен, рассказал, что проходил службу в одном подразделении с иностранцами, которые говорили только на английском и играли в игры на телефоне вместо выполнения боевых задач. Видео с заявлениями пленного распространило Минобороны РФ.

"Как их понимать, как с ними общаться? Они психовали, [пытались общаться] по-английски или жестами. Они с нами на [боевые] задачи не ходили. Один сидел, в телефончике играл, второй отдыхал", - поделился Кулачик.

Он отметил, что в армию попал по мобилизации, несмотря на бронь. "Затем через Днепропетровск его с такими же мобилизованными отвезли в Житомирскую область, откуда он попал на линию боевого соприкосновения в Сумскую область", - добавили в Минобороны РФ.

Кулачик рассказал, что сдался в плен российским разведчикам, как только их увидел и услышал предложение поднять руки.