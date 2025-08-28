Цель ликвидировали в устье реки Дунай

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения российским безэкипажным катером (БЭК) среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС Украины, после которого украинский корабль затонул.

"Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай", - говорится в сообщении.

О потоплении "Симферополя" военное ведомство сообщало ранее 28 августа - он стал первым украинским кораблем, уничтоженным при помощи безэкипажного катера.