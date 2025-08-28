По словам военного эксперта, для украинских боевиков скрываться в населенном пункте "крайне проблематично"

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Российские бойцы "сжигают как в топке" личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях в Купянске Харьковской области. После занятия армией РФ стратегически важных высот на севере города подразделения ВСУ "как на ладони". Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Буквально как в топке сжигаются в Купянске украинские боевики. Мы ведь заняли на севере стратегически важные высоты, по сути, у нас Купянск находится как на ладошке. Для украинских боевиков скрываться в данном населенном пункте крайне проблематично. Хочу отметить, что передвигаться на автотранспорте там [ВСУ] практически невозможно: все небо укрыто нашими ударными дронами", - сказал он в эфире радиостанции Sputnik.

Марочко уточнил, что российские бойцы систематически и точно уничтожают вражескую технику в Купянске, что активно обсуждают между собой и солдаты ВСУ. "Украинские боевики в шоке от того, что происходит в Купянске", - отметил он.

Военный эксперт добавил, что у ВСУ еще остаются пути снабжения для переброски личного состава и техники в Купянске.

26 августа Марочко сообщил ТАСС, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска, с продвижением ВС РФ положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат.