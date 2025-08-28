Также появятся просторы для наступления, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Освобождение ВС РФ Купянска Харьковской области создаст "огромную дыру" в обороне Вооруженных сил Украины, а также откроет "огромные просторы" для наступления на Харьков и Чугуев, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Купянск - это стратегически важный населенный пункт для обеих противоборствующих сторон. И для нас он важен, и для противника он важен. Естественно, с освобождением Купянска для нас открываются огромнейшие оперативные просторы, для противника - появляется огромная брешь, дыра в их оборонительной линии. И, по сути, там уже и до Чугуева, и до Харькова совсем недалеко", - сказал он в эфире радиостанции Sputnik.

Марочко отметил, что о сроках освобождения армией РФ Купянска говорить преждевременно.

26 августа Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска, с продвижением ВС РФ в городе положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат.