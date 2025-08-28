ВСУ все труднее удерживать позиции, отметил глава Харьковской военно-гражданской администрации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бойцы российской армии углубились в пригородную зону Купянска Харьковской области и берут город в окружение.

ВСУ все труднее удерживать позиции, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"На купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение. Отдельным подразделениям ВСУ все труднее удерживать позиции", - сказал Ганчев.