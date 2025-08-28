Военный эксперт также отметил, что поставленные в Харьковскую область странами НАТО системы противовоздушной обороны "морально устарели"

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины подтягивает системы противовоздушной обороны на критически важные объекты Украины, воздушное пространство над многими поселениями страны "напоминает дуршлаг", поскольку совсем не защищено. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Киев подтягивает на более важные, критически важные объекты системы ПВО, которые мы выбиваем, а остальные населенные пункты просто остаются беззащитными, их воздушное пространство напоминает дуршлаг. Если мы уж говорим ближе к нам, к Луганской Народной Республике, то, допустим, Харьковская область практически полностью не защищена системами ПВО", - сказал он в эфире радиостанции Sputnik.

Военный эксперт отметил, что поставленные в Харьковскую область странами НАТО системы ПВО "морально устарели" и могут поражать только беспилотники, при этом для уничтожения крылатых и баллистических ракет РФ над территорией данного региона у Киева "практически ничего нет".

По словам Марочко, в целом на Украине не успевают восполнять потери в системах ПВО даже с учетом их поставок из стран НАТО, поскольку российская армия "систематически их выбивает". "Поставляются на Украину те ракеты [систем ПВО], которые в более чем 50% случаев срабатывают внештатно, а внештатное срабатывание ракеты чревато последствиями, поскольку ее начинка, шрапнель, которая поражает очень обширное пространство, является головной болью, страданием тех граждан, которых так называемые "захысныки" защищают. То есть они не защищают украинских граждан, а наоборот подвергают их ужаснейшей опасности, размещая свои системы ПВО в жилых кварталах", - отметил он.