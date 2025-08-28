В Киеве состоялся митинг родственников пропавших без вести и принудительно мобилизованных

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пытки и отсутствие эвакуации с позиций являются основными проблемами в бригадах ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Основными проблемами в бригадах являются отсутствие эвакуации с позиций, а также пытки и издевательства над военнослужащими. "Отличились" бригады, действующие на Сумском и Харьковском направлениях", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что в Киеве состоялся митинг родственников пропавших без вести и принудительно мобилизованных, на котором выдвинули множество претензий к командованию украинских бригад.

Так, например, в 95-й отдельной десантно-штурмовой, 117-й отдельной тяжелой механизированной и 118-й отдельной механизированной бригадах солдат не эвакуируют с утраченных позиций, и они вынуждены сдаваться в плен. В 57-й отдельной мотопехотной бригаде солдат держат в ямах, бьют и издеваются над ними.

В 225-м и 425-м штурмовых полках украинским военным выдают телефон раз в неделю под наблюдением, а неподготовленных новобранцев "бросают на убой", в 23-й отдельной механизированной бригаде командование присваивает вещи пропавших без вести, также не производится эвакуация с утраченных позиций. В 39-й отдельной бригаде береговой обороны командование давит на родственников военнослужащих, чтобы те не писали рапорты с жалобами на руководство.

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде с родственников раненых военнослужащих требуют 3 000$ за эвакуацию с поля. А в 116-й отдельной механизированной бригаде случаи убийств солдат командование выдает за самоубийство.