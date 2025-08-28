Сергей Кривец принимал участие в боевых действиях в ЛНР, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение уроженцу Сум Сергею Кривцу, который с началом СВО добровольно вступил в ряды российской армии и в составе "БАРС-6" принимал участие в боевых действиях в ЛНР. О нем рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Служба безопасности Украины в Сумской области предъявила обвинение 47-летнему уроженцу Сум Сергею Кривцу, воюющему в составе российской армии. В 2014 году Сергей Кривец выехал в Курск, где получил российское гражданство, а с началом СВО добровольно вступил в ряды ВС РФ. Он принимал участи в боевых действиях против сил нацистского режима в ЛНР в составе добровольческого подразделения "БАРС-6", - рассказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что Украина начала активно искать таких граждан и предъявлять им обвинения. Собеседник ТАСС отметил, что случай Кривца - не единственный эпизод вступления украинских граждан в ВС РФ.