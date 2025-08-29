Белоусов заявил о необходимости создания системы обеспечения войск БПЛА

Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов дронов, отметил министр обороны РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Российской Федерации должно завершить работу по созданию системы обеспечения войск беспилотников. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России

"Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БПЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий", - отметил министр.