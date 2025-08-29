В 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника, уточнил министр обороны РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Повреждения получила инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, нанесен существенный урон. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сказал Белоусов.