Белоусов: российские войска ежемесячно освобождают 600-700 кв. км

В начале года в свою очередь ВС РФ освобождали 300-400 кв. км, отметил министра обороны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские войска каждый месяц освобождают 600-700 км территорий в ходе специальной военной операции. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

Он напомнил, что в 2024 году на расширенном заседании коллегии было зафиксировано 10 приоритетных направлений деятельности Минобороны, ключевое из них - обеспечение достижения победы в специальной военной операции и реализация идей, определенных президентом РФ, верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

"Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 кв. км, то в настоящее время - 600-700", - сказал глава оборонного ведомства.