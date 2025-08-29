В сентябре - ноябре проведут ее опытно-боевую апробацию, рассказал министр обороны России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ВС РФ с прошлого года приступили к созданию системы "Свод", в сентябре - ноябре проведут ее опытно-боевую апробацию. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене. С прошлого года приступили к созданию системы "Свод". В сентябре - ноябре проведем ее опытно-боевую апробацию. Далее приступим к масштабированию системы на все группировки войск", - сказал он.