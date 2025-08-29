Также она создана в соответствии с новыми способами ведения боевых действий на основе опыта спецоперации, уточнил министр обороны РФ Андрей Белоусов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская госпрограмма вооружения до 2036 года выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами и новыми способами ведения боевых действий. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Второе приоритетное направление, выделенное на декабрьской коллегии - формирование государственной программы вооружения до 2036 года. Она выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами и новыми способами ведения боевых действий на основе опыта спецоперации", - говорится там.