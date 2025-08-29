Ядерные силы, ПВО и БПЛА являются основными приоритетами госпрограммы вооружения

Также важными остаются технологии искусственного интеллекта, беспилотные системы и робототехнические комплексы, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, РЭБ, БПЛА являются основными приоритетами российской госпрограммы вооружения. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Основными приоритетами госпрограммы являются - стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта", - сказал министр.