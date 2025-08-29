Белоусов поручил продолжить работу над мерами стимулирования медперсонала ВС РФ

Глава Минобороны напомнил о мерах по увеличению размера оплаты труда медицинских специалистов из числа гражданского персонала в войсковом звене

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Работу над дополнительными мерами стимулирования медицинских специалистов ВС РФ необходимо продолжить. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Он напомнил, что в соответствии с поручением президента России реализованы меры по увеличению размера оплаты труда медицинских специалистов из числа гражданского персонала в войсковом звене от уровня оплаты труда в субъекте РФ: врачи - 200%, средний и младший медицинский персонал - 100%. Это позволило увеличить укомплектованность персоналом.

"В целях сохранения кадрового потенциала поручаю продолжить работу по выработке дополнительных мер материального стимулирования всех медицинских специалистов Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны на заседании коллегии Минобороны России.