Глава Минобороны Андрей Белоусов отметил эффективную реализацию витрины данных, с помощью которой такой документ можно получить почти мгновенно

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 300 тыс. справок об участии в спецоперации получили бойцы с помощью витрины данных Минобороны России. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии оборонного ведомства.

"Эффективно реализуется сервис витрина данных, с помощью которой справку об участии в СВО можно получить почти мгновенно. С мая уже выдано более 300 тыс. справок", - сказал он.

К концу года к сервису будет подключено порядка 25 тыс. федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления, уточнил он. Посредством межведомственного электронного взаимодействия они будут получать сведения, необходимые для предоставления мер социальной поддержки военнослужащим.