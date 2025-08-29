Суть нового подхода заключается в том, что каждое обращение рассматривается как конкретная проблема служащего и оно не должно сниматься с контроля до тех пор, пока он сам не подтвердит ее решение

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минобороны России формирует механизм обратной связи заявителей и перестраивает работу с обращениями с учетом интересов военнослужащих. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Следующее, шестое направление, - формирование механизма обратной связи заявителей с министерством обороны. Суть нового подхода заключается в перестройке данной системы с учетом интересов военнослужащих. Каждое обращение рассматривается как конкретная проблема военнослужащего. Оно не должно сниматься с контроля до тех пор, пока он сам не подтвердит ее решение", - сказал министр.

Заявителям предоставлена возможность оценить качество полученного ответа. Для этого на официальном сайте Минобороны доработан "Личный кабинет военнослужащего". Кроме того, напомнил министр, создан военно-социальный центр, который ведет обработку обращений в режиме "одного окна".