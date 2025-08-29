МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал одним из достижений цифровизации МО РФ завершение создания Государственной системы единого воинского учета.
"Десятое приоритетное направление - создание единой цифровой среды Минобороны. Одно из достижений в этой сфере - завершение создания Государственной системы единого воинского учета", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра на заседании коллегии Минобороны России.
Также приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения "Алушта".