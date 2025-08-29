Если призывника по какой-то причине не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва, это смогут сделать в следующую кампанию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство России скорректировало правила призыва на военную службу. Теперь, если призывника по какой-то причине не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва, это смогут сделать в следующую кампанию в течение года с момента принятия решения. Постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

В апреле закон, устанавливающий такое требование, подписал президент РФ Владимир Путин. Таким образом, кабмин приводит правила призыва в соответствие с обновленным законодательством.

Решение об отправке к месту прохождения срочной службы "подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки <…> данных воинского учета", предписывается постановлением.

Как указывается в документе, в соответствии с новой редакцией правил призывнику можно будет направлять повестки для уточнения данных. В свою очередь призывник сможет в это время сообщать об изменении ситуации и, например, появлении оснований для отсрочки.

Сейчас призыв осуществляется два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.