В Минобороны отметили, что данный полевой храм в группировке войск "Север" не единственный

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" приняли участие в проведении божественной литургии в полевом храме в тыловом районе зоны проведения СВО на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"По традиции сегодня собрались с братьями, молились, совершилась божественная литургия, где наши воины имели возможность поисповедоваться и причаститься к святым Христовым Таинствам. И в конечном итоге мы осветили яблоки, которые пойдут на столы нашим воинам", - рассказал на предоставленном видео протоиерей Леонид, помощник командира соединения по работе с верующими.

В ведомстве отметили, что данный полевой храм в группировке не единственный. "В подразделениях группировки войск "Север" каждый военнослужащий может прийти к духовным наставникам или совершить молитву в многочисленных подземных храмах", - сказали там.