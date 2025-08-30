Подразделения группировки войск продвигаются в западном направлении по территории региона, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" продвигаются в западном направлении по территории ДНР и овладели 25 населенными пунктами.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в западном направлении по территории Донецкой Народной Республики и овладели 25 населенными пунктами. Вчера освобождена Камышеваха - последний населенный пункт Донецкой Народной Республики в полосе ответственности группировки "Восток", - сказал он.