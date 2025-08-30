30 августа, 16:04,
обновлено 30 августа, 16:20
Военная операция на Украине

Герасимов: в Киеве поразили производства комплектующих к ОТРК "Сапсан", "Гром-2"

ВС РФ также ударили по авиабазам Староконстантинов, Васильков и Коломыя

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВС РФ поразили 28 августа киевские предприятия ракетной и авиационной промышленности, производящие комплектующие к ОТРК "Сапсан", "Гром-2", а также авиабазы.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"28 августа в Киеве поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя", - сказал он. 

Украина Россия Герасимов, Валерий Васильевич Военная операция на Украине