Герасимов: ВСУ перебрасывают войска с одного кризисного направления на другое

Украинское командование сосредоточило в весенне-летний период все усилия на замедлении наступления ВС РФ, заявил начальник Генштаба российской армии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВСУ сосредоточили в весенне-летний период все усилия на замедлении наступления ВС РФ, неся при этом большие потери. В результате противник вынужден перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для затыкания дыр", - сказал он.