МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года. Об этом сообщили в Минобороны России.

В рамках реализации целевой задачи по модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров, поставленной на расширенном заседании коллегии, в университете создано пять специализированных учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, две лаборатории технического обслуживания БПЛА и 3D-печати.

"Андрею Белоусову доложили, что для подготовки курсантов задействовано свыше 100 единиц беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и наземных робототехнических комплексов. На занятиях отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и технического обслуживания БПЛА в полевых условиях с учетом опыта специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.

Министр обороны отметил важность внедрения в систему обучения военных кадров передового опыта применения войск и современной военной техники в ходе СВО. Главе российского военного ведомства также доложили, что более 60% занятий по военно-профессиональным дисциплинам проводятся с учетом опыта спецоперации в форме практических занятий на полевой учебной базе полигона и учебно-тренировочного комплекса. На кафедре стрельбы и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники министру представили комплексное практическое занятие с курсантами по управлению огнем. На кафедре автомобильной подготовки доложили, что с 1 сентября здесь приступают к обучению курсантов по новой учебной дисциплине "Вождение мотовездеходов".

"Сегодня для вас знаменательный день. Вы принимаете военную присягу. Осознанно берете на себя обязательство защищать безопасность и интересы России, - сказал Белоусов, обращаясь к курсантам на торжественной церемонии приведения к Военной присяге. - Принося клятву верности Родине, вы даете обещание беззаветно исполнять воинскую обязанность".

Всего в этом году зачислено на первые курсы факультетов ВУМО свыше 650 человек, из которых около 150 дети участников СВО и сами военнослужащие. С 2020 года в Военном университете набор курсантов по отдельным специальностям увеличился в 10 раз.