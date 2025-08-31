В контрбатарейной борьбе были уничтожены самоходная артиллерийская установка, противотанковая пушка и четыре буксируемые гаубицы, в том числе М777 и Д-30

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ВСУ за прошедшие сутки потеряли 2 станции спутниковой связи Starlink и 15 пунктов управления беспилотниками в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 250 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины (MaxxPro и "Козак"), 6 автомобилей, 2 станции спутниковой связи Starlink, 15 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

Он добавил, что в контрбатарейной борьбе были уничтожены самоходная артиллерийская установка, противотанковая пушка и четыре буксируемые гаубицы, в том числе М777 и Д-30.