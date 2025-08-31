Дрон-камикадзе был уничтожен в воздухе тараном

ОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Операторы дронов "Бумеранг-10" группировки "Днепр" в небе над Херсонской областью сбили воздушным тараном украинский ударный беспилотник Darts, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы российских FPV-дронов "Бумеранг-10" вылетели для выполнения боевой задачи. В процессе движения на правый берег Днепра были выявлены в небе ударный БПЛА украинского производства и два тяжелых квадрокоптера ВСУ. Дрон-камикадзе был уничтожен в воздухе тараном. Один из тяжелых квадрокоптеров наш оператор сопроводил до места посадки и уничтожил осколочно-фугасным снарядом", - сказали в ведомстве, также предоставив видеокадры.

Там добавили, что расчеты дронов 18-й общевойсковой армии ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, склады боеприпасов, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу реки Днепр.