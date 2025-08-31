Командир взвода группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ Талант отметил простоту в управлении и удобство в ремонте боевой машины

МАРИУПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" на южнодонецком направлении поражают 100% целей, отлично зарекомендовав себя при выполнении боевых задач. Об этом заявил ТАСС командир взвода группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Талант.

"Самый плюс "Града" в том, что ты приехал, навелся на цель, выпустил 40 ракет и 100% ты поразил цель, как бы это ни было. Потому что у него площадь покрытия, если мне память не изменяет, до футбольного поля", - сказал Талант. Он добавил, что боевая машина проста в управлении и удобна в ремонте. "Машина-легенда. На самом деле, машина отличная, мне комфортно на ней работать", - отметил боец.

Топогеодезист РСЗО "Град" с позывным Титан рассказал, что за три года совместной работы бойцы отточили все действия до автоматизма. "С годами это уже превращается в такой механизм общедействующий. Ребята все опытные", - рассказал он.

По словам Титана, от скорости работы наводчика зависит успех любой боевой задачи всего расчета. "Моя задача -- найти угломер по цели с помощью прибора, буссоли, который ориентируется по Солнцу, по звездам, можно сориентироваться по Луне. Из заранее подготовленной точки, конечно же. Прибор является вообще неотъемлемой частью этой машины БМ-21 ["Град"], и она всегда позволяет оперативно помочь в проведении каких-то стрельб. Основная задача - не запутаться, потому что нужно найти сначала ориентир, потом вывести ноль, то есть север. И потом уже дать два угломера на машину, потом командир высчитает основной угол", - пояснил Титан.

Кроме того, по словам водителя-заряжающего РСЗО с позывным Башкир, боевая машина достаточно надежно защищает экипаж от дронов ВСУ. "В машине установлены железные листы броня. От FPV-дронов защищает, от осколков экипаж, машину. Ощущение надежности имеется. Благодаря этой броне чувствуешь себя увереннее", - сказал Башкир. он также рассказал, что "машина показалась только с хорошей стороны".