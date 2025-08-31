Подразделения передислоцировали с разных участков фронта, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Подразделения как минимум 10 бригад и полков ВСУ и Нацгвардии Украины переброшены к Красноармейску (украинское название - Покровск) с разных участков фронта. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"К Покровску переброшены 79-я, 82-я десантно-штурмовые бригады, 1-й, 425-й отдельный штурмовые полки, 25-й отдельный штурмовой батальон, 2-й батальон 92-й отдельной штурмовой бригады, 32-я, 93-я отдельные механизированные бригады, 38-я отдельная бригада морской пехоты, 14-я бригада оперативного назачения НГУ "Червона калина", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подразделения как минимум трех бригад и полка переброшены из Сумской и Харьковской областей. "На красноармейское направление отправлен 2-й батальон 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, который должен был выводится из Липцов на восполнение потерь. Кроме того, под Красноармейск из Харьковской области отправлены по одному батальону из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 425-го отдельного штурмового полка", - добавил собеседник агентства.

Подразделения 82-й одшбр действуют к северу от Красноармейска, уточнил он. Также командование перевело ряд подразделений 31-й отдельной бригады НГУ в подчинение 13-й бригады "Хартия", остальные части отправлены на красноармейское направление, уточнил собеседник.