ВКС РФ атаковали противника в лесном массиве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские военные поразили в Сумской области районы восстановления боеспособности полка и бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

"На сумском направлении ударами авиации ВКС РФ поражены районы восстановления боеспособности и доукомплектования 425-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в лесном массиве", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что на сумское и харьковское направления переброшены подразделения не менее 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, они несут потери.