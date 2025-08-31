Солдаты покинули передовую для участия в автопробеге, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Солдаты ВСУ 34-го отдельного мотопехотного батальона (ОМПБ) "Волкодавы", состоящего в основном из наемников, самовольно оставили позиции и уехали в Харьков для участия в автопробеге. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в ходе проверки 57-й ОМПБр ВСУ вскрыт факт отсутствия части личного состава одного из батальонов бригады. Как выяснилось, боевики 34-го ОМПБ "Волкодавы", состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге 29 августа", - сказал собеседник агентства.