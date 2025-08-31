31 августа, 08:03
Военная операция на Украине

ВС РФ лишили ВСУ возможности вести бои на участке фронта у Константиновки

© Минобороны России/ ТАСС
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили две гаубицы ВСУ в районе Константиновки, тем самым лишив ВСУ возможности ведения боевых действий на одном из участков спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Операторы БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения контрбатарейной работы выявили и уничтожили точными попаданиями 122-мм Д-30 и 155-мм "Богдану" в районе населенного пункта Константиновка.

"Обе цели находились в ближнем тылу противника и обеспечивали огневую поддержку обороняющимся боевикам ВСУ, лишившись которой противник на одном из участков лишился возможности к ведению боевых действий, вследствие чего штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвинулись вперед, заняв новые позиции", - сказали в ведомстве. 

