31 августа, 08:43
Пушилин: дело Захарченко продолжается освобождением ДНР от ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин. Софья Сандурская/ ТАСС
Глава ДНР Денис Пушилин
© Софья Сандурская/ ТАСС
Глава ДНР добавил, что Александра Захарченко "любят за стойкость и твердость духа, за то, что был и остается для всех простым и человечным"

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Освобождение территории Донецкой Народной Республики от киевского режима продолжает начатое первым главой ДНР Александром Захарченко, уверен нынешний руководитель региона Денис Пушилин.

"Вспоминая об Александре Захарченко, мы неизменно убеждаемся в том, что сила нашей республики в единстве и сплоченности. Противник хотел нас разобщить, напугать, ослабить, но ничего не вышло. Мы и сейчас продолжаем его дело - освобождая нашу землю, заботимся о мирном и счастливом будущем наших детей", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что Захарченко "любят за стойкость и твердость духа, за то, что был и остается для всех нас простым и человечным, в час испытаний взвалившим на себя непомерный груз ответственности за судьбу своей земли и земляков".

"Нам остается только представить, как гордился бы он сегодня, узнав, что путь, за который боролся, привел к тому, что Донбасс вернулся в родной дом, в Россию", - отметил Пушилин.

Захарченко - один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек. 

