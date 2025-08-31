Противник также потерял квадроцикл, отметили в Минобороны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские операторы беспилотников обнаружили и поразили квадроцикл и роботизированную платформу снабжения Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Обеспечивая поддержку штурмовых подразделений Южной группировки войск, операторы БПЛА обнаружили и отсекли вражеский маршрут снабжения, уничтожив с помощью ударных беспилотников две единицы техники противника - замаскированный в укрытии квадроцикл и роботизированную платформу, используемую для подвоза боекомплекта", - говорится в сообщении.

Там отметили, что операторы беспилотников в ближнем тылу противника ведут постоянную работу, выявляя и уничтожая объекты вражеской военной инфраструктуры и пути сообщения, срывая доставку к передовой провизии и боекомплекта, а также ротационные мероприятия, чем способствуют уверенному продвижению российской армии.