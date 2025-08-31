Бойцы группировки "Юг" нанесли удар при помощи высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские военные Южной группировки войск уничтожили при помощи высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь" два пункта дислокации живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад с боеприпасами в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в н. п. Плещеевка было замечено перемещение военнослужащих ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить два пункта временной дислокации личного состава ВСУ и используемый ими склад боеприпасов. По выявленным целям расчетами 152-мм гаубицы "Мста-Б" было нанесено огневое поражение с применением корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате точных попаданий произошла детонация боекомплекта, в результате которой личный состав и склад ВСУ были уничтожены.