Киев задействовал спецназ ГУР на направлении российской группировки "Запад"

Общие украинские потери за сутки в зоне группировки составили более 235 человек, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Киев задействовал подразделения спецназа Главного управления разведки (ГУР) на направлении российской группировки войск "Запад", которая выполняет задачи в Харьковской области. Спецназ ГУР понес потери в живой силе и технике, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и центра спецназначения ГУР в районах населенных пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве, уточнив, что общие украинские потери за сутки в зоне группировки составили более 235 человек.