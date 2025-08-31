Также российские военные уничтожили гаубицами "Мста-Б"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские военные Южной группировки войск поразили при помощи "Ланцета" самоходную артиллерийскую установку "Акация" и уничтожили гаубицами "Мста-Б" пункт управления беспилотниками в районе города Северск в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Операторами Южной группировки войск в районе н. п. Северск <…> была обнаружена вражеская 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация". Точным попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" самоходка противника была выведена из строя. Дальнейшая разведка участка местности позволила также выявить пункт управления БПЛА <…>. Мощным артиллерийским налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б" позиция противника была поражена, а возникшее возгорание полностью уничтожило укрепления и военное имущество врага", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении силами группировки бронемашины HMMWV в районе села Дроновка. "В районе н. п. Дроновка, операторы БПЛА Южной группировки войск обнаружили и уничтожили вражеский военный автомобиль HMMWV производства США. Первым попаданием ударного БПЛА автомобиль был обездвижен на мосту при попытке переправы через реку. Второе попадание полностью вывело автомобиль из строя, <…> заблокировав движение по переправе", - отметили там.

© Минобороны России

В Минобороны добавили, что в ходе разведки в самом населенном пункте была обнаружена антенна управления БПЛА противника, которая была уничтожена точным попаданием ударного дрона.