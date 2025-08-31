В Минобороны также отметили, что отслеживание маршрута движения платформы позволило разведчикам обнаружить пункт управления БПЛА противника в разрушенном здании

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили ударным дроном роботизированную платформу снабжения противника в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения БПЛА Южной группировки войск, поддерживая наступательные действия штурмовых отрядов, зафиксировали в прифронтовой полосе движение роботизированной платформы снабжения и нанесли ей поражение ударным БПЛА", - говорится в сообщении.

В ведомстве также информировали, что отслеживание маршрута движения платформы позволило разведчикам обнаружить пункт управления БПЛА противника в разрушенном здании, которое также было уничтожено.