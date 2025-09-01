В Минобороны отметили, что при проведении всех мероприятий используется широкий спектр современной специальной военной техники и вооружения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 44-го армейского корпуса Северной группировки войск обезвредили мины и неразорвавшийся ударный дрон противника на харьковском направлении СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На кадрах личный состав инженерно-саперного подразделения в ходе выполнения боевых задач на харьковском направлении ликвидировал остатки неразорвавшихся суббоеприпасов, так называемые "колокольчики" <...>, и несдетонировавший FPV-дрон боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при проведении всех мероприятий используется широкий спектр современной специальной военной техники и вооружения.