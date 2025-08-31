Украинцы больше не донатят на ВСУ, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украинские волонтеры почти три месяца не могут собрать деньги на автомобиль для расчета БПЛА 225-го отдельного штурмового полка, который действует на сумском направлении, а ранее участвовал во вторжении в Курскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинцы больше не донатят на ВСУ. Украинские волонтеры жалуются, что не могут собрать средства для закрытия потребностей подразделений ВСУ. В частности, это касается волонтеров 225-го ОШП, которые вот уже почти три месяца пытаются собрать на автомобиль для расчета БПЛА полка", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сбор идет уже 76 дней. "От имени бойцов группировки "Север" можем смело заверить, что даже если волонтеры соберут необходимую сумму и купят автомобиль, он не проживет и недели на фронте. Наши расчеты FPV очень быстро обнулят все усилия по сбору", - заключил собеседник.