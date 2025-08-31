По боевой машине гвардии ефрейтора Реана Истомина вели интенсивный артиллерийский и минометный обстрел, а также огневое воздействие FPV-дронами, отметили в Минобороны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Гвардии ефрейтор ВС России Реан Истомин в ходе выполнения боевых задач в составе экипажа танка Т-80БВ получил сотрясение мозга и контузию, но сумел поразить блиндаж противника и обратить пехоту ВСУ в бегство. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Несмотря на интенсивный артиллерийский и минометный обстрел со стороны противника, огневое воздействие FPV-дронами, Истомин продолжал проявлять быстроту реакции и точность в наведении орудия танка. При очередном прилете по танку вражеского FPV-дрона взрыв привел к сотрясению мозга и контузии <…>. Несмотря на полученную контузию, Реан стойко продолжал выполнять поставленную задачу. Точными выстрелами по блиндажу, где укрывались формирования ВСУ, гвардии ефрейтор Истомин нанес значительный урон [противнику], вынудив уцелевших покинуть позиции и обратиться в бегство", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о гвардии младшем сержанте Василии Звонове, который из личного оружия сбил три ударных дрона противника и спас гаубицу Д-30 от уничтожения. "Во время боевой работы младший сержант Звонов, используя дрон-детектор, обнаружил приближение вражеских FPV-дронов и незамедлительно оповестил личный состав и посты воздушного наблюдения. По приказу командира расчета <…> присоединился к группе прикрытия орудия от атак БПЛА. Точными выстрелами из имеющегося стрелкового вооружения <…> уничтожил три FPV-дрона, угрожавших расчету и гаубице Д-30", - отметили в Минобороны.

Там подчеркнули, что благодаря решительным и профессиональным действиям Звонова удалось сохранить жизни личного состава, орудие, а также уничтожить ответным огнем из гаубицы позицию противника и до восьми военнослужащих ВСУ.