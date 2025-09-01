В Минобороны сообщили, что украинские войска регулярно используют дроны, чтобы убивать сдающихся в плен

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Украинские военные ликвидировали ударным дроном сослуживца, который пытался сдаться в плен к российским бойцам Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на запорожском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА <…> ВДВ с помощью разведывательного дрона сопровождали украинского солдата, указывая направление, чтобы вывести его на позиции наших подразделений с линии боевого соприкосновения. Однако во время его движения в небе появились украинские беспилотники, попытавшиеся его ликвидировать. Новороссийские десантники с помощью FPV-дронов таранили дроны ВСУ, чтобы спасти сдающегося украинского военнослужащего. Но один из БПЛА противника достиг своей цели - солдат ВСУ был убит своими же сослуживцами", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что убийства сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен, не являются редкостью в ВСУ. В этих целях противник регулярно пользуется ударными беспилотниками.