МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военные связисты Центральной группировки войск проходят обучение и подготовку на подземном полигоне в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В тыловом районе зоны проведения СВО военнослужащие группировки войск "Центр" развернули уникальный учебный полигон связи, где военнослужащие проходят интенсивную боевую подготовку. Учебные классы оборудованы в глубоком блиндаже, обеспечивающем необходимую защиту для личного состава со всеми условиями для полноценного обучения. Полигон включает около 10 специализированных классов, где опытные инструкторы обучают личный состав", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе подготовки военнослужащие выполняют задачи по полному развертыванию пунктов управления, включая прокладку линий связи, установку аппаратуры и организацию защищенных каналов передачи данных.