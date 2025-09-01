Военнослужащие группировки также уничтожили бронетехнику противника

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы и беспилотчики Восточной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА, бронетехнику и укрепленные блиндажи противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" нанес огневой удар по укрепленному пункту управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области, замаскированному в лесополосе", - говорится в сообщении. Там уточнили, что в результате огневого воздействия объект был уничтожен, противник потерял средства управления и координации применения БПЛА на данном участке.

По данным ведомства, артиллеристы группировки также нанесли удар по укрепленным блиндажам ВСУ. "В Днепропетровской области артиллерийские расчеты 240-мм самоходных минометов "Тюльпан" группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по укрепленным позициям противника. Разведкой были выявлены опорные пункты и блиндажи ВСУ, после чего по ним было нанесено несколько точных ударов. В результате огневого воздействия укрепления полностью разрушены, противник понес потери, националисты лишились очередного опорного пункта на стыке областей", - следует из сообщения Минобороны.

Командир батареи с позывным Самара рассказал о сложностях работы артиллеристов и отметил огневую мощь "Тюльпанов". "Четыре мины - и опорный пункт полностью разрушен. У них подготовлены бетонные перекрытия, и наша пехота пройти их не может. Поэтому "помогаем" им всем, чем можем: мины 240 мм пробивают их на ура. Большой мощности "Тюльпан", самый мощный в России - и в мире", - сказал он.

Военнослужащие группировки также уничтожили бронетехнику противника. "В Днепропетровской области операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток" нанесли поражение вражеской технике. В движении был поражен бронетранспортер М113 и пикап противника. Уничтожена также боевая бронированная машина MaxxPro, находившаяся на позиции. Вражеская техника, задействованная для снабжения и перемещения сил, была уничтожена", - сказали в оборонном ведомстве.