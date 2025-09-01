Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России получили модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А", - говорится в сообщении.

Командир экипажа, осуществившего приемку самолета, высоко оценил его технические характеристики. "Ил-76 - многофункциональный самолет. Новые модели оснащаются еще более точным бортовым оборудованием, что повышает эффективность выполнения боевых задач, поставленных перед нашим полком. Сегодня во время вылета наш экипаж показал слаженность работы. Экипаж работал как одно целое", - отметил он.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов, а также эвакуации раненых и больных.