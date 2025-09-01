Группировка "Запад" уничтожила пехоту и технику ВСУ с дистанции свыше 25 км

Боевую задачу выполнили при помощи РСЗО "Град"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 1-й танковой армии Западной группировки войск уничтожили из реактивных систем залпового огня "Град" пункт размещения пехоты и военную технику противника залпом с расстояния свыше 25 км. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО "Град" 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения живой силы и боевую технику подразделений ВСУ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции. Получив координаты целей, расчеты незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении свыше 25 километров", - говорится в сообщении.

В ведомстве информировали, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район. После выполнения задачи, расчеты покинули огневые позиции и замаскировали технику.